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29.04.2026 06:31:29
Damaan Islamic Insurance Company (Beema) Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Damaan Islamic Insurance Company (Beema) Registered veröffentlichte am 27.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 QAR. Im Vorjahresviertel hatte Damaan Islamic Insurance Company (Beema) Registered 0,120 QAR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 193,0 Millionen QAR vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 158,9 Millionen QAR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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