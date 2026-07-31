Damaan Islamic Insurance Company (Beema) Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Damaan Islamic Insurance Company (Beema) Registered hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 QAR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Damaan Islamic Insurance Company (Beema) Registered ein EPS von 0,140 QAR je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26,00 Prozent auf 243,1 Millionen QAR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 193,0 Millionen QAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at