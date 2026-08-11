Damodar Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Damodar Industries präsentierte in der am 08.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,15 INR. Im Vorjahresviertel waren 1,00 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 1,53 Milliarden INR gegenüber 1,03 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at