Damodar Industries präsentierte Quartalsergebnisse

Damodar Industries hat am 24.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,53 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,490 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,60 Milliarden INR – ein Plus von 31,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Damodar Industries 1,22 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at