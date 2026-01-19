|
Damodar Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Damodar Industries hat am 16.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS lag bei 0,42 INR. Im letzten Jahr hatte Damodar Industries einen Gewinn von 0,140 INR je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 932,9 Millionen INR – eine Minderung von 22,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,20 Milliarden INR eingefahren.
