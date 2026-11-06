Damora Therapeutics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Damora Therapeutics hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,40 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,360 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at