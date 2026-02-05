Dampskibsselskabet Norden A-S: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Dampskibsselskabet Norden A-S hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1,93 DKK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,99 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 27,77 Prozent zurück. Hier wurden 5,19 Milliarden DKK gegenüber 7,19 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 27,11 DKK. Im Vorjahr hatte Dampskibsselskabet Norden A-S 36,55 DKK je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 25,80 Prozent auf 20,67 Milliarden DKK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27,86 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at