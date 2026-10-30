Dampskibsselskabet Norden A-S: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Dampskibsselskabet Norden A-S hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 12,99 DKK. Im letzten Jahr hatte Dampskibsselskabet Norden A-S einen Gewinn von 5,75 DKK je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 53,90 Prozent auf 7,24 Milliarden DKK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,71 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at