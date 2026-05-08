Dampskibsselskabet Norden A-S zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Dampskibsselskabet Norden A-S hat am 06.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 2,55 DKK gegenüber 7,80 DKK je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,66 Milliarden DKK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,19 Milliarden DKK.

Redaktion finanzen.at