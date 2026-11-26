Ubiquitous Aktie
WKN DE: A0M6PL / ISIN: JP3952840001
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26.11.2026 20:40:18
Dan Carney Has Died. He Co-Founded Pizza Hut and Then Made It Ubiquitous.
The franchise with the iconic red roof began small, in a tiny brick hut in Kansas. Little more than a decade later, it was the world’s biggest pizza chain. He was 95.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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