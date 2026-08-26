|
26.08.2026 06:31:28
Dan Hotels hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Dan Hotels hat am 23.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 ILS gegenüber 0,060 ILS im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 418,9 Millionen ILS – ein Plus von 10,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dan Hotels 378,2 Millionen ILS erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich leicht nach oben. Der deutsche Aktienmarkt kann sich von Anfangsverlusten erholen. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.