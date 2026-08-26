Dan Hotels hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Dan Hotels hat am 23.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 ILS gegenüber 0,060 ILS im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 418,9 Millionen ILS – ein Plus von 10,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dan Hotels 378,2 Millionen ILS erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at