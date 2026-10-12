Bullish Aktie
WKN DE: A41FDL / ISIN: KYG169101204
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12.10.2026 15:30:01
Dan Ives Remains Bullish on Palantir's Stock in 2027 for This Simple Reason
Dan Ives is a prominent tech analyst, arguably the most popular one out there. He's bullish on the opportunities in artificial intelligence (AI), and one stock that he continues to see lots of potential in is Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR).
Palantir has been delivering impressive results in recent quarters, and its growth has been tremendous. The stock's high valuation has spooked investors, and that was likely a key reason why it was down for much of the year. But since it reported its recent earnings results, it has been surging yet again. And Ives believes that the stock may still rise higher. Here's why.
Image source: Getty Images.
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