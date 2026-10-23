Snowflake Aktie
WKN DE: A2QB38 / ISIN: US8334451098
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23.10.2026 16:03:10
Dan Ives Says Palantir and Snowflake Are Nearing the 'End of That Gap' Between AI CapEx and True Monetization, Warns Wall Street Is Underestimating Tech Earnings by Up to 25%
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|3 060,00
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|Palantir
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|Snowflake
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