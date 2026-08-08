NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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08.08.2026 10:44:00

Dan Ives Says We're in the "3rd Inning" of the AI Revolution. Is Nvidia Stock Still a Buy After the Pullback?

Nvidia (NASDAQ: NVDA) isn't flying as high as it once was. The GPU stock remains below its peak set in early May. Nvidia briefly lost its position as the world's largest company by market cap to Apple (NASDAQ: AAPL), but regained the top spot.Is Nvidia's stock still a buy after its latest pullback? If you believe Dan Ives, partner and senior managing director at merchant bank Yorkville Ives, the answer is a resounding "yes."Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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