Loeb Aktie
WKN: 873909 / ISIN: CH0002045497
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14.05.2026 14:20:19
Dan Loeb, Bobby Kotick and Other Business Leaders Backing Spencer Pratt
The former reality-TV star has shaken up the Los Angeles mayoral race, gaining support from deep-pocketed donors like the financier Daniel S. Loeb.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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