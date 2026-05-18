NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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18.05.2026 21:07:37
Dan Loeb Dumps Microsoft, Slashes Nvidia And Rail Stocks In Sweeping Q1 Portfolio Overhaul
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Analysen zu Loeb AG (PS)
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Aktien in diesem Artikel
|Loeb AG (PS)
|305,00
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|Microsoft Corp.
|362,75
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|NVIDIA Corp.
|190,52
|-1,69%
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