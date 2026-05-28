Loeb Aktie
WKN: 873909 / ISIN: CH0002045497
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28.05.2026 12:59:00
Dan Loeb explains how he got fooled by Sam Bankman-Fried and profited from Elon Musk
Dan Loeb, the hedge-fund veteran famed for boardroom fights and valuing investing, admits Sam Bankman-Fried fooled him.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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