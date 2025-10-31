Dana: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Dana äußerte sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 0,64 USD gegenüber 0,030 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dana in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 22,58 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,92 Milliarden USD im Vergleich zu 2,48 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at