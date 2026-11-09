|
09.11.2026 06:31:29
Dana Gas stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Dana Gas hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,02 AED beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,060 AED je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 43,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 260,8 Millionen AED generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 374,6 Millionen AED ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!