Dana Gas stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Dana Gas hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,02 AED beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,060 AED je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 43,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 260,8 Millionen AED generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 374,6 Millionen AED ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at