Dana Gas stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Dana Gas hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,01 AED beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,020 AED je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Dana Gas im vergangenen Quartal 484,8 Millionen AED verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dana Gas 393,0 Millionen AED umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,070 AED. Im letzten Jahr hatte Dana Gas einen Gewinn von 0,080 AED je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,28 Milliarden AED ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,23 Milliarden AED in den Büchern gestanden.

