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30.10.2026 06:31:28
Dana: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Dana hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 0,14 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Dana noch ein Gewinn pro Aktie von 0,640 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,92 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,04 Milliarden USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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