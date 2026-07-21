Danaher-Aktie stürzt zweistellig ab: Quartalszahlen enttäuschen Anleger

Danaher-Aktie fällt nach Zahlenvorlage zweistellig

Gewinn und Umsatz übertreffen Erwartungen, Prognose wird angehoben

Bioprocessing-Bremse und Masimo-Übernahme sorgen für Verunsicherung

Die Danaher-Aktie bricht am Dienstag im vorbörslichen Handel an der NYSE ein: Sie fällt zeitweise um 15,73 Prozent auf 170,00 US-Dollar. Auslöser sind die am Morgen veröffentlichten Zahlen zum zweiten Quartal 2026, mit denen der Diagnostik- und Life-Sciences-Konzern die Markterwartungen auf den ersten Blick übertrifft, doch Anleger sehen unter der Oberfläche mehr Anlass zur Sorge als zur Freude.

Danaher-Aktie: Gewinnsprung und angehobene Prognose

Auf den ersten Blick liefert Danaher ein starkes Zahlenwerk. Der Nettogewinn steigt im zweiten Quartal 2026 auf 870 Millionen US-Dollar beziehungsweise 1,23 US-Dollar je verwässerter Aktie, ein Plus von 60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal mit 555 Millionen US-Dollar beziehungsweise 0,77 US-Dollar je Aktie. Bereinigt um Sondereffekte wächst der Gewinn je Aktie um 8,0 Prozent auf 1,94 US-Dollar, der Umsatz klettert um 5,5 Prozent auf 6,3 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen hebt zudem die Jahresprognose für den bereinigten Gewinn je Aktie auf eine Spanne von 8,45 bis 8,60 US-Dollar an, nach zuvor 8,35 bis 8,55 US-Dollar.

Bioprocessing bremst das Wachstum

Vorstandschef Rainer Blair betont in der Mitteilung, "die zeitliche Verschiebung von Kundenprojekten" habe das Bioprocessing-Geschäft belastet, während der zugrunde liegende Auftragseingang stark geblieben sei und im mittleren zweistelligen Prozentbereich gewachsen sei. Genau dieses Geschäft hatten Anleger vor der Vorlage als zentralen Hoffnungsträger gesehen, ebenso wie die Diagnostiksparte. Zusätzlich sinkt der bereinigte Gewinn je Aktie gegenüber dem ersten Quartal 2026 von 2,06 auf 1,94 US-Dollar, ein Rückgang, der die Wachstumsdynamik im bisherigen Jahresverlauf infrage stellt.

Analysten uneins vor der Vorlage

Auch von Analystenseite kommt zusätzlicher Gegenwind. Evercore ISI senkte das Kursziel für die Danaher-Aktie im Vorfeld der heutigen Zahlen leicht von 232 auf 230 US-Dollar, behielt aber die Einstufung "Outperform" bei. Piper Sandler hingegen nahm die Coverage neu auf, und zwar mit einem neutralen Votum sowie einem Kursziel von 200 US-Dollar. Wolfe Research stufte die Aktie von "Outperform" auf "Peer Perform" zurück, ohne ein neues Kursziel zu nennen.

Masimo-Zukauf sorgt für zusätzliche Unsicherheit

Neben dem operativen Bild sorgt die Übernahme von Masimo für zusätzlichen Diskussionsstoff. Danaher hat den rund 9,9 Milliarden US-Dollar schweren Zukauf früher als geplant abgeschlossen und tritt damit über das angestammte Life-Sciences-Geschäft hinaus in die klinische Patientenüberwachung ein. Die damit verbundene zusätzliche Verschuldung sowie ein länger schwelender Patentstreit rund um Masimo bleiben als Belastungsfaktor im Blick der Anleger. Der aktuelle Kurs liegt zudem deutlich unter dem Hoch der vergangenen 52 Wochen von 242,80 US-Dollar.

Für die weitere Kursrichtung dürfte entscheidend sein, ob sich der starke Auftragseingang im Bioprocessing-Geschäft in den kommenden Quartalen tatsächlich in Umsatz übersetzt. Für das dritte Quartal 2026 stellt Danaher ein organisches Umsatzwachstum von 2,0 bis 3,0 Prozent in Aussicht, für das Gesamtjahr von 3,0 bis 4,0 Prozent. Ob diese Marke erreicht wird, dürfte sich spätestens beim nächsten Quartalsbericht zeigen.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.at

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