Danaher: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Danaher lud am 28.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 44,71 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 27,58 ARS erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Danaher mit einem Umsatz von insgesamt 9 826,72 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6 533,83 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 50,40 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 116,48 ARS. Im Vorjahr waren 89,71 ARS je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 39,96 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 30 597,91 Milliarden ARS umgesetzt, gegenüber 21 861,73 Milliarden ARS im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at