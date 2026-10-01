Danaher Aktie
WKN: 866197 / ISIN: US2358511028
|
01.10.2026 13:20:57
Danaher CEO Julie Sawyer Montgomery Assumes Role
(RTTNews) - Danaher Corp. (DHR), a healthcare company, said Thursday that Julie Sawyer Montgomery has assumed the roles of President and Chief Executive Officer and joined the company's Board, effective today.
Sawyer Montgomery joined Danaher in 2017 and has held roles across commercial operations, research and development, and business leadership.
Previous CEO Rainer Blair will serve as a senior advisor through March 31, 2027, following his retirement.
On the NYSE, Danaher shares closed down nearly 2% at $221.55 on Wednesday.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Danaher Corp.
Analysen zu Danaher Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Danaher Corp.
|188,40
|0,32%