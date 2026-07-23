Danaher gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Danaher hat am 21.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,23 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,770 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Danaher 6,27 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,94 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at