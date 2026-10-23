Danaher gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Danaher hat sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 48,61 ARS gegenüber 31,25 ARS im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9 829,89 Milliarden ARS umgesetzt, gegenüber 8 041,54 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at