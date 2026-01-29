Danaher mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Danaher hat am 28.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,68 USD gegenüber 1,49 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,84 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Danaher einen Umsatz von 6,54 Milliarden USD eingefahren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 5,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 5,29 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 24,57 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 23,88 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at