Danaher mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Danaher hat am 21.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 38,08 ARS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 25,80 ARS je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 8 438,57 Milliarden ARS gegenüber 6 059,81 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at