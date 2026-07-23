Danaher mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Danaher stellte am 21.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 32,10 ARS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Danaher ein EPS von 16,38 ARS je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Danaher in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8 826,91 Milliarden ARS im Vergleich zu 6 818,83 Milliarden ARS im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at