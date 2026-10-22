Danaher Aktie
WKN: 866197 / ISIN: US2358511028
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22.10.2026 22:06:00
Danaher Posts First Earnings Under New CEO; Emphasizes Need For Improved Execution, Innovation
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