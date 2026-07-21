Danaher Aktie
WKN: 866197 / ISIN: US2358511028
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21.07.2026 14:01:05
Danaher Posts Q2 Results, Joins Calix, Equifax And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday’s Pre-Market Session
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