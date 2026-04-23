Danaher: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Danaher präsentierte am 21.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Danaher hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,32 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,95 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 5,74 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at