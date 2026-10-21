Danaher Aktie
WKN: 866197 / ISIN: US2358511028
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21.10.2026 12:14:34
Danaher Raises 2026 Adj. Earnings Guidance
(RTTNews) - Danaher (DHR) said, for full year 2026, the company increased adjusted diluted net earnings per common share guidance to a range of $8.57 to $8.62 versus previous guidance of $8.45 to $8.60. For the fourth quarter, the company anticipates that non-GAAP core revenue excluding respiratory revenue will increase in the 4.0% to 5.0% range year-over-year. The company expects respiratory revenue to be an approximately 150 basis point headwind, resulting in core revenue growth of approximately 3.0%.
Third quarter net earnings were $1.2 billion, or $1.71 per diluted common share, up 34.5% year-over-year. Non-GAAP adjusted diluted net earnings per common share grew 11.5% to $2.11. Revenues increased 8.5% year-over-year to $6.6 billion. Non-GAAP core revenue excluding respiratory revenue increased 5.5% year-over-year and non-GAAP core revenue increased 3.0% year-over-year.
In pre-market trading on NYSE, Danaher shares are up 0.44 percent to $225.00.
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