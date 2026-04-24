Danaher: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Danaher gab am 21.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,83 Prozent auf 31,28 Milliarden BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 33,57 Milliarden BRL gelegen.

Redaktion finanzen.at