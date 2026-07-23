Danaher: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Danaher hat am 21.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,90 Prozent auf 31,66 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel hatte Danaher 33,64 Milliarden BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.at