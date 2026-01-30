Danaher stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Danaher lud am 28.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 36,89 Milliarden BRL. Im Vorjahreszeitraum waren 38,17 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Danaher im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 6,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 137,26 Milliarden BRL. Im Vorjahr waren 128,71 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at