Danaher verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Danaher präsentierte in der am 21.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,75 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,27 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Danaher in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,28 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,55 Milliarden USD im Vergleich zu 6,05 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at