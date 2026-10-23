Danaher: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Danaher hat am 21.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 33,67 Milliarden BRL in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 32,98 Milliarden BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.at