Danaos hat sich am 23.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 9,64 USD. Im Vorjahresviertel waren 7,11 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 284,3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 260,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at