19.11.2025 06:31:28
Danaos veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Danaos ließ sich am 17.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Danaos die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Danaos hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,30 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,78 Prozent auf 260,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 256,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
