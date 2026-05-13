Danaos: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Danaos hat sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,13 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Danaos im vergangenen Quartal 253,7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Danaos 253,3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at