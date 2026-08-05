Danaos: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Danaos stellte am 03.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 8,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7,12 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,66 Prozent auf 274,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 262,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at