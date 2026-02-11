|
11.02.2026 06:31:28
Danaos zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Danaos hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 6,42 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,70 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Danaos in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 266,3 Millionen USD im Vergleich zu 258,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 26,76 USD gegenüber 26,05 USD je Aktie im Vorjahr.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Danaos in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,04 Milliarden USD im Vergleich zu 1,01 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus -- DAX fällt zurück -- Wall Street in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex nahe der Nulllinie. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.