11.02.2026 06:31:28

Danaos zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Danaos hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 6,42 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,70 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Danaos in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 266,3 Millionen USD im Vergleich zu 258,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 26,76 USD gegenüber 26,05 USD je Aktie im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Danaos in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,04 Milliarden USD im Vergleich zu 1,01 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX dreht ins Minus -- DAX fällt zurück -- Wall Street in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex nahe der Nulllinie. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen