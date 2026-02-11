Danaos zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Danaos hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 6,42 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,70 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Danaos in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 266,3 Millionen USD im Vergleich zu 258,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 26,76 USD gegenüber 26,05 USD je Aktie im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Danaos in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,04 Milliarden USD im Vergleich zu 1,01 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at