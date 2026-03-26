Danel (Adir Yeoshua) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Danel (Adir Yeoshua) lud am 23.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,86 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal waren -12,800 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 747,9 Millionen ILS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 710,6 Millionen ILS umgesetzt.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 20,32 ILS je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Danel (Adir Yeoshua) ein Gewinn pro Aktie von 3,59 ILS in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Danel (Adir Yeoshua) im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,90 Milliarden ILS. Im Vorjahr waren 2,77 Milliarden ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at