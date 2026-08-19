Danel (Adir Yeoshua) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Danel (Adir Yeoshua) hat am 17.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 5,62 ILS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Danel (Adir Yeoshua) 4,97 ILS je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 715,0 Millionen ILS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 761,5 Millionen ILS ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at