Danel (Adir Yeoshua): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Danel (Adir Yeoshua) hat am 19.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,21 ILS. Im Vorjahresviertel hatte Danel (Adir Yeoshua) 5,49 ILS je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 729,6 Millionen ILS umgesetzt, gegenüber 704,3 Millionen ILS im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at