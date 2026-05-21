|
21.05.2026 06:31:29
Danel (Adir Yeoshua): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Danel (Adir Yeoshua) hat am 19.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,21 ILS. Im Vorjahresviertel hatte Danel (Adir Yeoshua) 5,49 ILS je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 729,6 Millionen ILS umgesetzt, gegenüber 704,3 Millionen ILS im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!