26.11.2025 06:31:28
Danel (Adir Yeoshua) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Danel (Adir Yeoshua) hat am 24.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,01 ILS beziffert, während im Vorjahresquartal 6,41 ILS je Aktie in den Büchern standen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 739,8 Millionen ILS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Danel (Adir Yeoshua) einen Umsatz von 705,2 Millionen ILS eingefahren.
Redaktion finanzen.at
