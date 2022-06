Dänemark stimmt über EU-Zusammenarbeit in Verteidigungsfragen ab

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Dänemark entscheidet am Mittwoch bei einer Volksabstimmung darüber, ob es eine Sonderregelung in EU-Verteidigungsfragen abschaffen will. Knapp 4,3 Millionen Däninnen und Dänen sind dazu aufgerufen, Stellung zu der Frage zu beziehen, ob sich ihr Land durch die Abschaffung des sogenannten EU-Verteidigungsvorbehaltes künftig an der europäischen Sicherheits- und Verteidigungszusammenarbeit beteiligen kann. Die Abstimmungslokale sind von 8.00 bis 20.00 Uhr geöffnet. Mit einem vorläufigen Ergebnis wird am späten Abend gerechnet.

Die Abstimmung findet vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine statt, der auch in Dänemark zu Sicherheitsbedenken und einem Überdenken der eigenen Verteidigung geführt hat. Umfragen deuten darauf hin, dass eine Mehrheit der dänischen Bürgerinnen und Bürger den 1993 eingeführten Vorbehalt loswerden will. Der Großteil der dänischen Parteien ist dafür.

Es wäre das erste Mal, dass sich Dänemark in einer Volksabstimmung für eine Abschaffung einer solchen EU-Sonderregelung ausspricht. Im Jahr 2000 hatte der nördlichste deutsche Nachbar mehrheitlich gegen den Euro und 2015 auch gegen die EU-Justizzusammenarbeit gestimmt./trs/DP/he