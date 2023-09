Dänemark will Zahl der russischen Diplomaten in Kopenhagen verringern

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Dänemark will die Zahl der Mitarbeiter in der russischen Botschaft in Kopenhagen verringern, sodass sie der Zahl der Mitarbeiter in der dänischen Botschaft in Russland entspricht. Wie das dänische Außenministerium am Freitag mitteilte, sollen in Zukunft höchstens fünf Diplomaten sowie 20 weitere Angestellte in der russischen Botschaft in Kopenhagen arbeiten dürfen. Wie viele Diplomaten dort aktuell tätig sind, war zunächst unklar.

Nach Angaben des dänischen Außenministeriums hatte es schon länger Verhandlungen über Visa für die Mitarbeiter der dänischen Botschaft in Moskau gegeben. Diese führten demnach zu keinem Ergebnis, da Russland im Zuge der Gespräche versucht habe, Visa für russische Geheimdienstmitarbeiter zu beantragen. Die Verringerung des Mitarbeiterstabs in der russischen Botschaft in Kopenhagen soll bis zum 29. September abgeschlossen sein.

