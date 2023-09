KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Dänemark will zehn russische Diplomaten ausweisen. Wie das Außenministerium in Kopenhagen am Freitag mitteilte, soll die Zahl der Mitarbeiter in der russischen Botschaft in Dänemark künftig der Zahl der Mitarbeiter in der dänischen Botschaft in Moskau entsprechen. Es sollten höchstens fünf Diplomaten sowie 20 weitere Angestellte in der Botschaft in Kopenhagen arbeiten dürfen, hieß es.

Nach Angaben des dänischen Außenministeriums hatte es schon länger Verhandlungen über Visa für die Mitarbeiter der dänischen Botschaft in Moskau gegeben. Diese führten demnach zu keinem Ergebnis, da Russland im Zuge der Gespräche versucht habe, Visa für russische Geheimdienstmitarbeiter zu beantragen. Die Reduzierung des Personals der russischen Botschaft soll bis Ende September abgeschlossen sein.

Aus Russland kam Kritik. Moskau betrachte die dänische Entscheidung als "einen weiteren Ausdruck der feindseligen Haltung gegenüber unserem Land", sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, einer Mitteilung zufolge. Es würden nun "notwendige Schlussfolgerungen" gezogen, erklärte sie./arn/DP/he